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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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11.11.2026 10:54:51

Delivery Hero Neutral

Delivery Hero
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Jo Barnet-Lamb verweis in einem am Mittwoch vorliegenden Auswertung von Statistiken darauf, dass der Marktanteil der südkoreanischen Essensliefer-Plattform Baemin im Oktober ein Stück weit gefallen sei. Eine Erholung im September werde damit in Teilen wieder umgekehrt./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36.87 € 		Abst. Kursziel*:
12.56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
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12.50%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
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Nachrichten zu Delivery Hero

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10.11.26 AWP Genehmigungen Delivery-Hero-Deal: Uber übernimmt Kontrollmehrheit - Aktien im Blick
08:31
 EQS-News: Delivery Hero SE: Notice to the Bondholders of the EUR 500 million Convertible Bonds due 2029 (ISIN DE000A3MP437 – Common Code 238511097 – German Securities Code (WKN) A3MP43) (EQS Group)
08:30
 EQS-News: Delivery Hero SE: Notice to the Bondholders of the EUR 1,000 million Convertible Bonds due 2030 (ISIN DE000A30V5R1 – Common Code 258943848 – German Securities Code (WKN) A30V5R) (EQS Group)
08:30
 EQS-News: Delivery Hero SE: Notice to the Bondholders of the EUR 750 million Convertible Bonds due 2028 (ISIN DE000A3H2WQ0 – Common Code 220637387 – German Securities Code (WKN) A3H2WQ) (EQS Group)
08:30
 EQS-News: Delivery Hero SE: Notice to the Bondholders of the EUR 875 million Convertible Bonds due 2027 (ISIN DE000A254Y92 – Common Code 210751831 – German Securities Code (WKN) A254Y9) (EQS Group)
10.11.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
10.11.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
10.11.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
10.11.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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10:54 Delivery Hero Neutral UBS AG
29.10.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
29.10.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.10.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
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