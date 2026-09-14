Delivery Hero-Aktie dennoch schwächer: Anlegernachfrage sorgt für bessere Kreditkonditionen

Die Zinsmarge für das institutionelle Kapitalmarktdarlehen wurde auf 350 Basispunkte zuzüglich SOFR gesenkt, das sind 150 Basispunkte weniger Aufschlag auf die Secured Overnight Financing Rate als bisher, wie der Essenslieferdienst mitteilte. Alle übrigen Konditionen, auch die Fälligkeit im Dezember 2029, blieben unverändert.

Die Delivery Hero-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,60 Prozent tiefer bei 36,62 Euro.

DOW JONES