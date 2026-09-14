Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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14.09.2026 12:38:00
Delivery Hero-Aktie dennoch schwächer: Anlegernachfrage sorgt für bessere Kreditkonditionen
Delivery Hero hat am Kapitalmarkt bei starker Nachfrage bessere Zinskonditionen für seine gut 1,33 Milliarden Dollar schwere Term-Loan-B-Finanzierung bekommen.
Die Delivery Hero-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,60 Prozent tiefer bei 36,62 Euro.
DOW JONES
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