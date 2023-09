HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Bewertung der Papiere von Delivery Hero beim Kursziel von 65 Euro mit "Buy" aufgenommen. Nach gedämpften Erwartungen zu Jahresbeginn winkten wieder positive Nachrichten vom Essenslieferanten, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Effizienzmaßnahmen griffen und das Umsatzwachstum erhole sich seit dem zweiten Quartal, so der Experte./ag/mis;