IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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06.08.2026 22:06:00
IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom
Zur Wochenmitte zog IonQ mit seiner Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.
Der Quartalsumsatz von IonQ lag daneben mit 80,1 Millionen US-Dollar deutlich über dem Vorjahreswert von 20,7 Millionen US-Dollar und auch über den Markterwartungen in Höhe von 66,5 Millionen US-Dollar.
Die IonQ-Aktie schloss im NYSE-Handel 0,60 Prozent tiefer bei 39,69 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Thomas Zoller, Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch
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