Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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30.04.2026 10:39:18
Delivery Hero Buy
Delivery Hero
18.42 CHF 4.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferdienst, bei dem zuletzt das Thema Fusionen und Übernahmen im Fokus gestanden habe, habe nichts Spektakuläres berichtet, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Doch die Zahlen hätten vielversprechende Trends angedeutet, etwa beim Bruttowarenwert (GMV). /rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.03 €
|
Abst. Kursziel*:
59.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.60%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse