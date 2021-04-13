Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’798 0.0%  SPI 17’624 0.0%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’212 -0.7%  Euro 0.9238 -0.1%  EStoxx50 5’788 0.0%  Gold 4’231 0.8%  Bitcoin 81’994 1.2%  Dollar 0.7961 -0.2%  Öl 63.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
Infineon-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy
Deutsche Bank AG: Hold für Brenntag SE-Aktie
Edelmetall-Rally: Gold im Höhenflug Richtung Allzeithoch - Silber springt kräftig mit
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Siemens-Aktie im Minus: Siemens plant Abspaltung eines Drittels der Healthineers-Anteile
Suche...

Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

124.95
CHF
46.95
CHF
60.19 %
13.04.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2025 12:00:33

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
18.46 CHF 10.47%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferdienst habe in einem soliden Quartal die Umsatzerwartungen knapp übertroffen, während der Bruttowarenwert (GMV) ein wenig enttäuscht habe, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. In Südkorea seien zudem die Aufträge im Oktober zum Wachstum zurückgekehrt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.94 € 		Abst. Kursziel*:
75.53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
78.39%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Hero

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?