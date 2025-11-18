CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
74.14CHF
3.50CHF
4.95 %
09:12:32
BRXC
20.11.2025 21:48:11
CTS Eventim Overweight
CTS Eventim
74.68 CHF 5.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe gute Quartalszahlen vorgelegt und mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Lara Simpson am Donnerstag. Zudem sollte die Berufung des neuen Finanzchefs die Anleger beruhigen./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
CTS Eventim
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
114.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
76.25 €
Abst. Kursziel*:
49.51%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
80.95 €
Abst. Kursziel aktuell:
40.83%
Analyst Name::
Lara Simpson
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CTS Eventim
20.11.25
|Gewinn von CTS Eventim steigt - Jahresziele bestätigt (AWP)
20.11.25
|XETRA-Handel MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
20.11.25
|EQS-News: CTS EVENTIM: Profitables Wachstum im 3. Quartal (EQS Group)
20.11.25
|EQS-News: CTS EVENTIM: Profitable growth in the third quarter (EQS Group)
20.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
20.11.25