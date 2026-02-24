So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ripple von vor 3 Jahren verdient

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
XRP-Investment im Fokus 24.02.2026 11:03:08

Investoren, die vor Jahren in Ripple investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.02.2023 kostete Ripple 0.3892 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 25’691.59 XRP-Coins. Die gehaltenen Coins wären am 23.02.2026 34’741.57 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 1.352 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 247.42 Prozent vermehrt.

Bei 1.212 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3.557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
