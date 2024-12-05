|Kurse + Charts + Realtime
21.08.2025 09:17:09
CTS Eventim Overweight
CTS Eventim
80.53 CHF -13.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Analystin Lara Simpson attestierte dem Eventvermarkter in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung ein enttäuschendes zweites Quartal. Wegen verfehlter Erwartungen beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) rechnet sie damit, dass der Konsens im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken wird./rob/tih/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
118.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
99.25 €
|
Abst. Kursziel*:
18.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
81.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.23%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CTS Eventim
|
09:54
|CTS Eventim schockt mit Gewinneinbruch - Aktienkurs sackt ab (AWP)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:10
|MÄRKTE EUROPA/Warten auf Jackson Hole - CTS Eventim unter Druck (Dow Jones)
|
08:08
|CTS Eventim bestätigt Ziele 2025 trotz Gewinnrückgang im 2. Quartal (Dow Jones)
|
07:30
|EQS-News: CTS EVENTIM remains on track for success in the first half of 2025 (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: CTS EVENTIM auch im ersten Halbjahr 2025 weiter auf Erfolgskurs (EQS Group)
|
20.08.25
|Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.08.25
|CTS EVENTIM verstärkt Führungsteam im Bereich Product & Tech (EQS Group)
Analysen zu CTS Eventim
|09:17
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.08.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|24.05.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|CTS Eventim
|80.53
|-13.83%
|09:32
|
Baader Bank
CTS Eventim Add
|09:31
|
UBS AG
CTS Eventim Buy
|09:31
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vonovia Buy
|09:17
|
JP Morgan Chase & Co.
CTS Eventim Overweight
|09:14
|
Bernstein Research
SAFRAN Outperform
|08:46
|
Deutsche Bank AG
PATRIZIA Buy
|08:43
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy