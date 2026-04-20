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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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23.04.2026 08:13:11

CTS Eventim Outperform

CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas beschäftigte sich am Donnerstag mit den jüngsten Aussagen des globalen Event-Veranstalters Live Nation Entertainment über beschleunigte internationale Investitionen und Pläne für eine neue Arena mit 20.000 Plätzen in München. Dies habe die Investorendiskussion über eine mögliche Gefährdung der etablierten Marktposition von CTS Eventim in Deutschland angeheizt. Insbesondere die für 2029 geplante Münchner Arena würde die Lanxess Arena ? derzeit mit 18.500 Plätzen Deutschlands größte Arena und von CTS Eventim betrieben - übertreffen. Darin sieht Maas einen möglichen Wendepunkt in Bezug auf Größe und Kontrolle von Veranstaltungsorten./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:30 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
94.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
57.80 € 		Abst. Kursziel*:
62.63%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
58.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62.07%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse