NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas beschäftigte sich am Donnerstag mit den jüngsten Aussagen des globalen Event-Veranstalters Live Nation Entertainment über beschleunigte internationale Investitionen und Pläne für eine neue Arena mit 20.000 Plätzen in München. Dies habe die Investorendiskussion über eine mögliche Gefährdung der etablierten Marktposition von CTS Eventim in Deutschland angeheizt. Insbesondere die für 2029 geplante Münchner Arena würde die Lanxess Arena ? derzeit mit 18.500 Plätzen Deutschlands größte Arena und von CTS Eventim betrieben - übertreffen. Darin sieht Maas einen möglichen Wendepunkt in Bezug auf Größe und Kontrolle von Veranstaltungsorten./ck/rob/ag;