NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Der Tickethändler und Eventveranstalter habe das Jahr gut begonnen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen. Vor allem das Geschäft mit Live-Events in den USA habe dabei geholfen./rob/ag/edh;