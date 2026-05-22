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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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29.05.2026 08:13:28

CTS Eventim Overweight

CTS Eventim
56.10 CHF 9.38%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal des Ticketvermarkters habe die Erwartungen dank der positiven Überraschung im Geschäft mit Live Events übertroffen, schrieb Bernd Klanten am Freitag nach dem Zwischenbericht. Die Bewertung der Aktien sei zudem nur halb so hoch wie in der Vergangenheit./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 01:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
98.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
60.85 € 		Abst. Kursziel*:
61.05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
61.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59.61%
Analyst Name::
Bernd Klanten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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