LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal des Ticketvermarkters habe die Erwartungen dank der positiven Überraschung im Geschäft mit Live Events übertroffen, schrieb Bernd Klanten am Freitag nach dem Zwischenbericht. Die Bewertung der Aktien sei zudem nur halb so hoch wie in der Vergangenheit./ag/edh;