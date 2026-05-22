CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal des Ticketvermarkters habe die Erwartungen dank der positiven Überraschung im Geschäft mit Live Events übertroffen, schrieb Bernd Klanten am Freitag nach dem Zwischenbericht. Die Bewertung der Aktien sei zudem nur halb so hoch wie in der Vergangenheit./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
98.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
60.85 €
|
Abst. Kursziel*:
61.05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
61.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.61%
|
Analyst Name::
Bernd Klanten
|
KGV*:
-
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