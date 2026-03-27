CTS Eventim 45.60 CHF -2.24% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 116 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 seien stark gewesen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Der Ausblick sei allerdings vorsichtig./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.