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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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30.03.2026 10:25:36

CTS Eventim Buy

CTS Eventim
45.60 CHF -2.24%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 116 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 seien stark gewesen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Der Ausblick sei allerdings vorsichtig./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50.15 € 		Abst. Kursziel*:
129.31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
49.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
131.30%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
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10:25 CTS Eventim Buy UBS AG
27.03.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
27.03.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
27.03.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
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