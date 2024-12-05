CTS Eventim 80.53 CHF -13.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 119 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Calvet wertete in einer am Freitag vorliegenden Studie aktuelle Statistiken zur Live-Event-Branche im zweiten Quartal aus. Er senkte zwar etwas seine bereinigten operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2029, doch dies werde bei der Ermittlung des Kursziels überlagert von einem verringerten Bewertungsabschlag./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.