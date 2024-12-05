|Kurse + Charts + Realtime
CTS Eventim Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 119 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Calvet wertete in einer am Freitag vorliegenden Studie aktuelle Statistiken zur Live-Event-Branche im zweiten Quartal aus. Er senkte zwar etwas seine bereinigten operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2029, doch dies werde bei der Ermittlung des Kursziels überlagert von einem verringerten Bewertungsabschlag./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
CTS Eventim
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
99.60 €
Abst. Kursziel*:
20.48%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
100.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.17%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
07.08.25
|CTS EVENTIM ist offizieller Ticketing-Partner der Leichtathletik-Europameisterschaften 2026 in Birmingham (EQS Group)
07.08.25
|CTS EVENTIM is the Official Ticketing Partner for the European Athletics Championships 2026 in Birmingham (EQS Group)
06.08.25
|Erste Schätzungen: CTS Eventim stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
01.08.25
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
30.07.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
25.07.25
|MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
24.07.25