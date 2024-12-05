Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

05.12.2024
08.08.2025 08:20:07

CTS Eventim
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 119 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Calvet wertete in einer am Freitag vorliegenden Studie aktuelle Statistiken zur Live-Event-Branche im zweiten Quartal aus. Er senkte zwar etwas seine bereinigten operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2029, doch dies werde bei der Ermittlung des Kursziels überlagert von einem verringerten Bewertungsabschlag./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99.60 € 		Abst. Kursziel*:
20.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
100.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.17%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

