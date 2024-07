NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Neutral" belassen. Der Chemiekonzern habe positiv überrascht, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Dienstag in seinem Kommentar. Die Ziele für das dritte Quartal und das Gesamtjahr indes lägen jeweils etwas unter den Markterwartungen./la/ag;