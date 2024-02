NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Covestro nach Quartalszahlen des Chemiekonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege deutlich über den Erwartungen, was die Aktie stützen dürfte, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ck;