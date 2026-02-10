Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
Coca-Cola Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie im vierten Quartal sei etwas besser als von ihr erwartet, schrieb Lauren Lieberman am Dienstag nach dem Bericht des Getränkekonzerns. Der Ausblick für das Ergebniswachstum und den Umsatz aus eigener Kraft sollte eine Bewertung von Coca-Cola am oberen Ende der Konsumgüterkonkurrenz rechtfertigen./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 77.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 77.24
|
Abst. Kursziel*:
-0.31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 76.89
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.14%
|
Analyst Name::
Lauren Lieberman
|
KGV*:
-
