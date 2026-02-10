Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

59.66
CHF
-0.58
CHF
-0.96 %
10:24:03
BRXC
Coca-Cola Overweight

Coca-Cola
59.66 CHF -0.96%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie im vierten Quartal sei etwas besser als von ihr erwartet, schrieb Lauren Lieberman am Dienstag nach dem Bericht des Getränkekonzerns. Der Ausblick für das Ergebniswachstum und den Umsatz aus eigener Kraft sollte eine Bewertung von Coca-Cola am oberen Ende der Konsumgüterkonkurrenz rechtfertigen./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 77.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 77.24 		Abst. Kursziel*:
-0.31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 76.89 		Abst. Kursziel aktuell:
0.14%
Analyst Name::
Lauren Lieberman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

