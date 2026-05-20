Commerzbank-Aktie gibt nach: Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes gegen UniCredit

Wer seine Aktien an die italienische Grossbank verkaufe - und das auch noch unter Wert - handele sich erhebliche Risiken ein. Neben den grossen Hürden für eine Umsetzung der UniCredit -Pläne müssten die Aktionäre als künftige Miteigentümer der Mailänder Bank auch deren hauseigene Probleme mittragen, warnte Commerzbank -Aufsichtsratschef Jens Weidmann bei der Hauptversammlung in Wiesbaden: "etwa ein erhöhtes Exposure gegenüber italienischen Staatsanleihen, eine deutlich höhere Quote notleidender Kredite und ein immer noch signifikantes Russlandgeschäft". Die UniCredit ist eine der grössten noch aktiven Auslandsbanken in Russland.

Die UniCredit, die bereits knapp 30 Prozent an der Commerzbank kontrolliert, hatte Anfang Mai ein Angebot für sämtliche Commerzbank-Anteile vorgelegt. UniCredit-Chef Andrea Orcel bietet für jede Commerzbank-Aktie 0,485 neue UniCredit-Aktien. So will die Mailänder Grossbank bis zum 16. Juni weitere Aktien einsammeln, ohne ein Pflichtangebot vorlegen zu müssen, was deutlich teurer wäre. Die Offerte kann bis zum 3. Juli verlängert werden.

Nach jüngsten Angaben hat sich die italienische Grossbank für weitere Anteile den Kaufpreis gesichert und kommt damit zusammen auf 38,87 Prozent der Stimmrechte. Der Bund, der noch gut 12 Prozent hält, lehnt eine feindliche Übernahme der Commerzbank ebenso ab wie Management, Betriebsrat und Belegschaft des Instituts.

"Mit dem vorliegenden Angebot versucht die UniCredit, die Commerzbank zu einem Preis zu übernehmen, der den fundamentalen Wert und das Potenzial unserer Bank nicht angemessen widerspiegelt", betonte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp bei dem Aktionärstreffen. Die Commerzbank stemmt sich dem Abbau von 3.000 Jobs und mehr KI-Einsatz sowie ambitionierten Gewinn- und Renditezielen bis 2030 gegen das aus ihrer Sicht feindliche Vorgehen Orcels.

"Von Beginn an war der Prozess geprägt von öffentlichem Druck und einer zunehmend aggressiven Vorgehensweise", sagte Orlopp laut Redetext. "Nichtsdestotrotz - und das möchte ich in aller Klarheit betonen: Wir bleiben offen für Gespräche. Sofern es eben eine echte Bereitschaft gibt, die von uns aufgezeigten Punkte zu diskutieren: mit der klaren Absicht, unseren Aktionären eine attraktive Prämie zu bieten."

Commerzbank-Chefin auf HV: Nehmen Sie das UniCredit-Angebot nicht an

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat die Ablehnung der UniCredit-Offerte bekräftigt. "Nehmen Sie das Angebot der UniCredit nicht an", rief sie den Aktionären auf der Hauptversammlung der Commerzbank in Wiesbaden zu. "Die Gegenleistung, die die UniCredit den Commerzbank-Aktionären bietet, ist aus finanzieller Sicht nicht angemessen", sagte sie laut Redemanuskript. Ausserdem böten die "vagen" Pläne der UniCredit keinen Mehrwert und seien mit "erheblichen Risiken" behaftet.

Die Managerin bekräftigte in ihrer Rede die Argumente, die Vorstand und Aufsichtsrat am Montag in ihrer begründeten Stellungnahme zu dem Angebot der italienischen Bank dargelegt hatten. Zudem ging sie erneut auf die Restrukturierungsvorschläge ein, die UniCredit im April veröffentlicht hatte.

"Die Ertragsverluste werden erheblich unterschätzt, das Kostensenkungspotenzial wird zu optimistisch gesehen, und die Restrukturierungskosten lägen erheblich höher" sagte Orlopp.

Aufsichtsratschef Jens Weidmann warnte die Aktionäre, dass sie bei einer Annahme des Aktientauschangebots "auch die der UniCredit immanenten Risiken mittragen: etwa ein erhöhtes Exposure gegenüber italienischen Staatsanleihen, eine deutlich höhere Quote an notleidenden Krediten und ein immer noch signifikantes Russlandgeschäft".

Die Commerzbank verfüge über einen klar definierten Wachstumspfad. "Mit unserer Strategie 'Momentum 2030' bieten wir Ihnen ein erhebliches und nachhaltigeres Wertschöpfungspotenzial bei geringerem Umsetzungsrisiko als bei einem Tausch."

Das Übernahmeangebot sieht vor, dass Commerzbank-Aktionäre pro angedientem Anteilsschein 0,485 UniCredit-Aktien bekommen sollen.

Die UniCredit hatte zudem Restrukturierungsvorschläge für die Commerzbank unterbreitet. Am 8. Mai wiederum legte die Commerzbank neue Ziele für den Strategiehorizont bis 2030 vor.

Deka auf Commerzbank-HV: UniCredit wie Elefant im Porzellanladen

Die Fondsgesellschaften Deka und DWS sehen derzeit kaum Chancen auf einen konstruktiven Dialog der Commerzbank mit der UniCredit. Der "Elefant im Raum", benehme sich "eher wie einer im Porzellanladen", sagte Andreas Thomae, Vertreter der Deka Investment, laut Redemanuskript auf der Hauptversammlung der Commerzbank mit Blick auf die Übernahme-Avancen der italienischen Bank. "Ungestüm und nicht freundlich. Das sind keine guten Voraussetzungen, um sich an einen Tisch zu setzen und vernünftig über mögliche Perspektiven zu sprechen."

Vorstand und Aufsichtsrat seien verpflichtet, im Interesse des Unternehmenswohls und seiner Aktionäre zu handeln, gab Hendrik Schmidt, Corporate-Governance-Experte von der DWS, in seiner Rede zu bedenken. Klar sei, dass zur Steigerung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit im Bankenbereich auch grenzüberschreitende Zusammenschlüsse und Übernahmen erfolgen werden beziehungsweise werden müssen. "Ob es in dieser verfahrenen Lage noch zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe kommen kann, ist zweifelhaft", fügte er jedoch hinzu.

Man dürfte nicht auf einen "weissen Ritter" oder auf den Bund hoffen, um eine Übernahme zu verhindern. In diesem Zusammenhang lobte Schmidt die ehrgeizigen neuen Ziele, die die Commerzbank vorvergangene Woche ausgegeben hat. "Diese damit gesetzten Zielmarken bewegen sich im europäischen Vergleich auf einem Niveau, das nur von wenigen Wettbewerbern erreicht wird", sagte Schmidt. "Zugleich sind sie klar als Signal der Eigenständigkeit der Commerzbank zu verstehen. Wir begrüssen diesen Ehrgeiz ausdrücklich. Gleichzeitig gilt: Entscheidend wird nun die konsequente und glaubwürdige Umsetzung sein." Seiner Meinung nach wird die UniCredit nicht lockerlassen. "Sie verfügt über die notwendigen Mittel und die Zeit."

"Der beste Schutz vor einer Übernahme ist die eigene Wertsteigerung", sagte Deka-Vertreter Thomae und appellierte an Vorstand und Belegschaft: "Lassen Sie sich nicht ablenken und konzentrieren Sie sich auf Ihre Kunden und das Kerngeschäft. Lassen Sie Taten sprechen!"

Er fürchtet, dass die Pläne der UniCredit die Managementkapazitäten der Commerzbank dauerhaft in Anspruch nehmen würden. Die Pläne sähen vor, die Commerzbank erst nach einer Restrukturierung über drei Jahre mit der UniCredit-Tochter HVB zu fusionieren. "Insgesamt reden wir über einen Zeitraum von fünf Jahren, was die Commerzbank intern binden würde mit der Gefahr, den Kundenfokus zu verlieren", sagte Thomae.

Er kritisierte die Restrukturierungsempfehlungen, die die UniCredit für die Commerzbank ausgegeben hatte. Das Ziel, die Eigenkapitalrendite der Commerzbank bis 2028 zunächst auf 19 Prozent und dann 2030 auf 23 Prozent zu hieven, "bleibt zu wenig unterfüttert und wegfallende Erträge werden kaum berücksichtigt", fügte er hinzu. "Das freiwillige Umtauschangebot ist derzeit keine Option."

Die Commerzbank selbst hat vorvergangene Woche - auch unter dem Eindruck der UniCredit-Pläne - neue Ziele bis 2030 vorgestellt, die deutlich ehrgeiziger als bisher ausfallen. Sie sehen vor, dass die Eigenkapitalrendite 2028 auf 17 Prozent und 2030 auf 21 Prozent steigt.

"Das sind ambitionierte Ziele, aber die Initiativen dazu sind untermauert und der Track Record ist gut", meint Thomae. Das Ausführungsrisiko ist nicht zu unterschätzen, erscheint aber bei dieser Strategie geringer."

Die Commerzbank-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,19 Prozent auf 35,70 Euro. Die UniCredit-Aktie notiert in Mailand derweil 1,19 Prozent tiefer bei 69,62 Euro.

awp international / Dow Jones Newswires