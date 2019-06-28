CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
96.10CHF
1.50CHF
1.59 %
28.06.2019
SWX
13.11.2025 10:34:04
CEWE StiftungCo Buy
CEWE Stiftung
90.04 CHF 2.06%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Das Unternehmen sei im Bereich Photofinishing stark gewachsen, schrieb Thilo Kleibauer am Donnerstag. Angesichts der vielversprechenden mittelfristigen Aussichten bleibe es bei seiner Kaufempfehlung. Die Aktien seien äußerst attraktiv und deutlich unter dem historischen Durchschnitt bewertet./rob/la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
97.50 €
Abst. Kursziel*:
43.59%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
98.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
41.99%
Analyst Name::
Thilo Kleibauer
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
07:00
|EQS-News: CEWE bestätigt mit starkem Q3-Umsatz die Jahresplanung 2025 (EQS Group)
07:00
|EQS-News: CEWE confirms its 2025 annual targets with strong Q3 turnover (EQS Group)
10.11.25
|Freundlicher Handel: SDAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
10.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
10.11.25
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
10.11.25
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
03.11.25
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
03.11.25