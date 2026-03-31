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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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31.03.2026 10:51:04

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Carl Zeiss Meditec
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe nur begrenzt Auswirkungen auf Europas Medizintechnikbranche, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das hätten Rückfragen bei den betroffenen Unternehmen ergeben. Die Region stehe für zwei bis drei Prozent des Umsatzes von Carl Zeiss Meditec./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
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