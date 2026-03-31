Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe nur begrenzt Auswirkungen auf Europas Medizintechnikbranche, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das hätten Rückfragen bei den betroffenen Unternehmen ergeben. Die Region stehe für zwei bis drei Prozent des Umsatzes von Carl Zeiss Meditec./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
23.26 €
|
Abst. Kursziel*:
37.58%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
23.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.44%
|
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
27.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
26.03.26
|TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.03.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
24.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
20.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Schwacher Handel: MDAX bricht zum Handelsende ein (finanzen.ch)