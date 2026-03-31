NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe nur begrenzt Auswirkungen auf Europas Medizintechnikbranche, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das hätten Rückfragen bei den betroffenen Unternehmen ergeben. Die Region stehe für zwei bis drei Prozent des Umsatzes von Carl Zeiss Meditec./bek/gl;