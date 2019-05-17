|Kurse + Charts + Realtime
26.08.2025 08:56:01
CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister gehe optimistisch ins zweite Halbjahr, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Zwischenberichts./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.00 €
|
Abst. Kursziel*:
52.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.85%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
