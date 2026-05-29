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Buy-Einstufung 29.05.2026 12:07:44

Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Brenntag SE-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Brenntag
51.54 CHF 1.53%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Die Preise hätten im März angezogen und seien bei stabilen Volumina immer noch recht hoch, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Signalen des Finanzchefs im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference".

Aktienbewertung im Detail: Die Brenntag SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Brenntag SE legte um 11:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1.0 Prozent auf 56.42 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 18.75 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 25’760 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 17.6 Prozent. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.08.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com
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