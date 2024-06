FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 88,90 auf 86,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das aktuelle Marktumfeld sei schwierig, schrieb Analyst Dominic Edridge in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Papiere des deutschen Chemikalienhändlers sei aber zu niedrig. Den Konkurrenten Azelis startete der Experte in einer separaten Studie mit "Hold"./ag/tih;