NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 245 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der vom Flugzeugbauer bis 2025/26 angestrebte Barmittelzufluss (Free Cashflow) von mehr als sechs Milliarden US-Dollar hänge maßgeblich vom Modell 737 ab, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2023 dürfe sich deren Cashflow-Beitrag des Programms trotz einer Auslieferung von wahrscheinlich knapp 400 Maschinen in Grenzen halten, da die Kosten für das 737-Programm aus dem Ruder gelaufen seien./gl/mis;