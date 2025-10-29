Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’266 -0.4%  SPI 17’005 -0.3%  Dow 47’884 0.5%  DAX 24’118 0.0%  Euro 0.9278 0.0%  EStoxx50 5’687 -0.3%  Gold 4’008 1.6%  Bitcoin 86’551 -1.7%  Dollar 0.8012 0.2%  Öl 64.4 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Airbus SE-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Airbus SE-Aktie mit Hold in neuer Analyse
VW-Aktie tiefer: Umsatz über Erwartungen -- operativer Verlust überrascht
Merck & Co mit überraschend gutem Quartal - Aktie dennoch tiefer
JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Underweight-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Palantir-Aktie: Rekordlauf unterbrochen - Internationale Geschäfte im Fokus
Suche...
200.- Saxo-Deal

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

167.58
CHF
-6.86
CHF
-3.93 %
14:31:18
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2025 13:58:10

Boeing Overweight

Boeing
167.58 CHF -3.93%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 251 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Steigerung der Produktion des Flugzeugbauers verlaufe langsamer, aber es seien weiterhin Fortschritte erkennbar, schrieb Seth M. Seifman am Donnerstag. Die Cashflow-Erwartungen für 2026 würden belastet durch Verzögerungen beim Großraumjet 777X, die im Wesentlichen aber erwartet worden seien. Dass höhere Investitionsausgaben noch hinzukommen, sei jedoch nicht eingeplant gewesen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Boeing

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Boeing-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Boeing-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 240.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 209.22 		Abst. Kursziel*:
14.71%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 206.84 		Abst. Kursziel aktuell:
16.03%
Analyst Name::
Seth M. Seifman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse