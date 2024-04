NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing von 225 auf 215 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wer der nächste Konzernchef des problembehafteten Flugzeugbauers werde, sei aktuell die am häufigsten gestellte Frage der Anleger, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Erwartung sinkender Auslieferungen des Modells 737 Max in den Jahren 2024 und 2025 reduzierte der Experte seine Prognosen für das Unternehmen./edh/gl;