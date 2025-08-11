|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 19:45:24
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die Flugzeugauslieferungen für Juli sieht Analyst Ken Herbert vor allem die Zahlen für die 737 Max und die 787 positiv. Insgesamt dürften die 48 Auslieferungen den Erwartungen der Investoren entsprochen haben, schrieb er am Dienstag./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Boeing Co.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 231.20
Abst. Kursziel*:
8.13%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 231.60
Abst. Kursziel aktuell:
7.94%
Analyst Name::
Ken Herbert
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
