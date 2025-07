NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Lagerbestände seien im Vergleich zum vorangegangenen Quartal um 1,2 Milliarden US-Dollar gesunken, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ck/bek;