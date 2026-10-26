BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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BNP Paribas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 135 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joseph Dickerson geht davon aus, dass die Franzosen die Markterwartungen dank besserer Ertragsentwicklung im dritten Quartal übertroffen haben, wie er am Montag schrieb. Er liegt mit seiner Prognose für den Überschuss um etwa 12 Prozent über dem Konsens. Der Experte hebt zudem die historisch relativ niedrige Bewertung hervor, trotz der guten Ertragsentwicklung, besserer Kostenkontrolle und einer Kernkapitalquote von 13 Prozent./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
139.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85.87 €
|
Abst. Kursziel*:
61.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.10%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
|
23.10.26
|EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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23.10.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BNP Paribas-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
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|28.07.26
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|28.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
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|RBC Capital Markets
|14:09
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
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|RBC Capital Markets
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|BNP Paribas Overweight
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|28.07.26
|BNP Paribas Buy
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|78.85
|4.98%
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