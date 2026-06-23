Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’849 0.5%  SPI 19’571 0.5%  Dow 51’712.7100 0.3%  DAX 25’140 0.6%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 6’311 0.3%  Gold 4’127 -1.5%  Bitcoin 51’475 -0.5%  Dollar 0.8091 0.0%  Öl 77.6 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Avolta-Aktie im Blick: Zehnjahresvertrag am Flughafen Orlando erhalten - Übernahme von DFS Okinawa in Japan
Lonza-Aktie: Angepasste Halbjahreszahlen 2025 veröffentlicht
Droht eine IPO-Flut? Warum der Aktienmarkt gelassen bleiben könnte
Bitcoin verliert seinen Vorsprung? Bloomberg-Analyst mit klarer Einschätzung
Nach dem Gold-Kursrutsch: Barclays empfiehlt fünf Minenaktien
Suche...
eToro entdecken

Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz im Fokus 23.06.2026 07:04:07

Ausblick: Micron Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Micron Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Was sich Experten von der kommenden Micron Technology-Bilanz versprechen.

Micron Technology
962.01 CHF 7.48%
Kaufen Verkaufen

Micron Technology wird am 24.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

32 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 20,76 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1135,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,68 USD je Aktie erzielt worden waren.

Micron Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,75 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 32 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 284,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 37 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 63,10 USD, gegenüber 7,59 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 41 Analysten im Durchschnitt 113,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 37,38 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien von Micron und Co. weiter aufwärts? - Analyst: Höhepunkt des DRAM-Zyklus noch nicht erreicht
Micron-Aktie über 1`000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Titel könnten interessant sein
Micron-Aktie legt keine Pause ein: Analysten sehen dank NVIDIA-Effekt weiterhin Potenzial

Bildquelle: Charles Knowles / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten