NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf nach dem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Auf der Veranstaltung habe sich das Unternehmen optimistisch gezeigt und die Innovationsambitionen sowie die Wachstumsmöglichkeiten für das Konsumgütergeschäft in den kommenden Jahren dargelegt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele seien bestätigt worden. An ihren Schätzungen für 2024 habe sich angesichts des beibehaltenen Ausblicks nichts geändert./gl/edh;