Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
10.08.2026 09:48:20
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagvormittag
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagvormittag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:40 um 0,73 Prozent auf 65'274,85 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 64'801,39 US-Dollar.
Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP - Tagesplus heute: 2,6 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -8,5 Prozent.
Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,25 Prozent auf 45,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 45,43 US-Dollar.
Zudem legt Ethereum zu. Um 0,94 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 1'926,92 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1'908,95 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,24 Prozent auf 217,19 US-Dollar. Am Vortag standen noch 214,53 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 1,039 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,030 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt Monero am Montagvormittag hinzu. Um 0,24 Prozent auf 395,19 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 394,24 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,97 Prozent auf 0,1985 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,1946 US-Dollar.
Zudem gewinnt Stellar am Montagvormittag hinzu. Um 2,43 Prozent auf 0,1657 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,1618 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3295 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,3297 US-Dollar beziffert.
Währenddessen wird Binancecoin bei 604,23 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (601,90 US-Dollar).
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0700 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0693 US-Dollar.
Zudem legt Solana zu. Um 0,97 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:40 auf 77,00 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 76,26 US-Dollar wert war.
Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Avalanche-Kurs 1,77 Prozent stärker bei 6,533 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,420 US-Dollar.
Zudem gewinnt Chainlink am Montagvormittag hinzu. Um 0,57 Prozent auf 8,232 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,185 US-Dollar.
Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,6962 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,6855 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,56 Prozent.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|51’749.03244
|-1.18%
|Handeln
|Vision
|0.02948
|-1.79%
|Handeln
|Ethereum
|1’517.67316
|-1.62%
|Handeln
|Ripple
|0.82478
|-0.87%
|Handeln
|Solana
|61.42885
|-0.32%
|Handeln
|Cardano
|0.15662
|-0.42%
|Handeln
|Polkadot
|0.64976
|0.71%
|Handeln
|Chainlink
|6.67102
|0.86%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.52%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|0.88%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren