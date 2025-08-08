Bechtle 39.04 CHF 18.29% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der IT-Dienstleister befinde sich wieder auf dem Weg in Richtung Wachstum, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek;

