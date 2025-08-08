Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

39.04
CHF
6.04
CHF
18.29 %
08.08.2025
BRXC
11.08.2025 10:22:48

Bechtle Buy

Bechtle
39.04 CHF 18.29%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der IT-Dienstleister befinde sich wieder auf dem Weg in Richtung Wachstum, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

