|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.08.2025 10:22:48
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der IT-Dienstleister befinde sich wieder auf dem Weg in Richtung Wachstum, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.30 €
|
Abst. Kursziel*:
21.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.17%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bechtle AG
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
08.08.25