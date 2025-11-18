Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

18.11.2025

BBVA
16.28 CHF -2.56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 17,70 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal habe er wegen höherer Einnahmen der Bank vor allem auf dem Heimatmarkt und in Mexiko die Schätzungen erhöht, schrieb Inigo Vega in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den Zahlen für 2025 werde BBVA voraussichtlich einen sechs Milliarden Euro schweren Aktienrückkauf ankündigen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

