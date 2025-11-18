BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
16.28CHF
-0.43CHF
-2.56 %
17:29:53
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.11.2025 19:15:15
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 17,70 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal habe er wegen höherer Einnahmen der Bank vor allem auf dem Heimatmarkt und in Mexiko die Schätzungen erhöht, schrieb Inigo Vega in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den Zahlen für 2025 werde BBVA voraussichtlich einen sechs Milliarden Euro schweren Aktienrückkauf ankündigen./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.59 €
|
Abst. Kursziel*:
19.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.81%
|
Analyst Name::
Inigo Vega
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
11.11.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.25