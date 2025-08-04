NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 14,20 auf 17,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts einer branchenführenden Eigenkapitalrendite weise die spanische Großbank nach wie vor eine Bewertungslücke zum Sektor auf, schrieb Inigo Vega in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die neuen Jahresziele der Spanier insgesamt für erreichbar und erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./edh/he;