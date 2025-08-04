|Kurse + Charts + Realtime
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2025 18:12:05
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 14,20 auf 17,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts einer branchenführenden Eigenkapitalrendite weise die spanische Großbank nach wie vor eine Bewertungslücke zum Sektor auf, schrieb Inigo Vega in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die neuen Jahresziele der Spanier insgesamt für erreichbar und erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 11:30 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.30 €
|
Abst. Kursziel*:
8.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.86%
|
Analyst Name::
Inigo Vega
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
08.08.25
|Binance teams up with BBVA to let customers keep assets off exchange (Financial Times)
|
08.08.25
|Binance teams up with BBVA to let customers keep assets off exchange (Financial Times)
|
05.08.25
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.25
|BBVA-Aktie stärker: BBVA will binnen vier Jahren 48 Milliarden Euro verdienen (AWP)
|
31.07.25
|BBVA übertrifft Gewinnerwartung und gibt Mittelfristprognose ab (Dow Jones)
|
30.07.25
|Ausblick: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.25