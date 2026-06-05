DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingebracht

Die Bayer-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bayer-Aktie betrug an diesem Tag 26.43 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Bayer-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.836 Bayer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’345.44 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Papiers am 04.06.2026 auf 35.56 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34.54 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 34.09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch