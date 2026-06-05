Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’399 0.4%  SPI 18’950 0.4%  Dow 51’562 1.7%  DAX 24’999 0.2%  Euro 0.9165 0.0%  EStoxx50 6’107 0.1%  Gold 4’463 -0.3%  Bitcoin 49’048 -2.6%  Dollar 0.7876 -0.2%  Öl 94.9 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bayer-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Givaudan-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln
Bayer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
Huber+Suhner-Aktie im Minus: Negative Effekte aus Nahostkonflikt können laut CEO umgangen werden
Suche...
eToro entdecken

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Papier unter der Lupe 05.06.2026 13:22:45

Bayer-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Bayer-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Die detaillierte Analyse des Bayer-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Matthew Weston durchgeführt.

Bayer
33.05 CHF 2.01%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Aus über Nacht eingereichten Schriftsätzen gehe hervor, dass der Agrarchemie- und Pharmakonzern einen zweigleisigen Ansatz verfolge, um die Glyphosat-Sammelklage in den USA an das Bezirksgericht im Bundesstaat Missouri zurückzuverweisen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Bayer-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Bayer legte um 13:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1.6 Prozent auf 36.14 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 43.88 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 773’161 Bayer-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 2.1 Prozent. Bayer dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 04.08.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1535 19.03.2027 157052933
Long 12.1874 19.03.2027 154716297
Long 329.0609 19.06.2026 155003795
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7431 11.52 155883041
Long 10.3154 6.23 157049027
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2918 12.84 155882392
Short 10.4796 6.61 157050767
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.38 133085688
Long 8 -12.92 154026491
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur

Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten