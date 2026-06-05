Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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05.06.2026 13:22:45
Bayer-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Die detaillierte Analyse des Bayer-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Matthew Weston durchgeführt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Aus über Nacht eingereichten Schriftsätzen gehe hervor, dass der Agrarchemie- und Pharmakonzern einen zweigleisigen Ansatz verfolge, um die Glyphosat-Sammelklage in den USA an das Bezirksgericht im Bundesstaat Missouri zurückzuverweisen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Bayer-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von Bayer legte um 13:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1.6 Prozent auf 36.14 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 43.88 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 773’161 Bayer-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 2.1 Prozent. Bayer dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 04.08.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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