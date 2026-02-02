NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Richard Vosser verglich in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen in dem Konsens. Seine Erwartungen für die Ziele des Agarchemie- und Pharmakonzerns für 2026 würden bedeuten, dass die Konsensschätzung für das bereinigte Ergebnis im Kerngeschäft und das operative Ergebnis leicht sinken müssten./ck/rob/he;