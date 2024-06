LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach einer Telefonkonferenz mit Pharmavorstand Stefan Oelrich auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Manager habe sich optimistisch zur Wirkstoffentwicklung sowie zu den noch jungen Medikamente Nubeqa und Kerendia geäußert und habe die Widerstandsfähigkeit des Basisgeschäfts betont, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Da sich Bayer aus fundamentaler Sicht noch in der Anfangsphase seiner Turnaround-Story befindet, dürften die Anleger weitere Fortschritte in der Pharma-Pipeline abwarten wollen, bevor die Bewertung des Pharmasegments steigen werde./edh/mis;