Am Donnerstag sprang der FTSE 100 via LSE schlussendlich um 1.75 Prozent auf 10’609.30 Punkte an. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3.161 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.008 Prozent auf 10’426.06 Punkte an der Kurstafel, nach 10’426.94 Punkten am Vortag.

Bei 10’636.49 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10’425.37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 2.55 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 26.10.2026, den Stand von 10’767.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’878.12 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’691.58 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6.61 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Imperial Brands (+ 13.27 Prozent auf 34.32 GBP), Babcock International (+ 6.55 Prozent auf 10.90 GBP), Endeavour Mining (+ 5.87 Prozent auf 33.20 GBP), Fresnillo (+ 5.49 Prozent auf 21.90 GBP) und Melrose Industries (+ 4.46 Prozent auf 4.87 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Land Securities Group (-1.51 Prozent auf 6.87 GBP), Severn Trent (-1.21 Prozent auf 32.66 GBP), Metlen Energy Metals (-0.59 Prozent auf 40.46 EUR), BAT (-0.55 Prozent auf 45.31 GBP) und BT Group (-0.39 Prozent auf 2.03 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 73’940’198 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257.999 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.84 Prozent.

Redaktion finanzen.ch