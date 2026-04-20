BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 48 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zum ersten Mal seit Jahren erhöhte Analyst Sebastian Bray nennenswert seine Gewinnschätzungen für die Ludwigshafener, wie er am Montagabend schrieb. Nach einer von Überkapazitäten geprägten Dekade seien die wichtigsten Nachrichten zuletzt positiv gewesen. Entscheidend sei, wieviele der im Zuge des Nahost-Kriegs ausgefallenen Kapazitäten anschließend wieder an den Markt kämen. Mit Blick auf den Quartalsbericht geht Bray davon aus, dass sich erste Preissteigerungen bereits im März ausgewirkt haben./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
53.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
53.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.06%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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