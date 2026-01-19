NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Axa vor den am 26. Februar erwarten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den französischen Versicherungskonzern. Für das Geschäftsjahr 2025 hob er - vor allem wegen des Kapitalmarktumfeldes im vierten Quartal - seine Gewinnprognosen für den Zeitraum 2025 bis 2028 an./ck/rob/he;