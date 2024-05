NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem ansonsten ruhigen Quartal sei die Aufmerksamkeit der Anleger plötzlich auf die Bemühungen des Managements gelenkt worden, das Finanzmarktrisiko im Lebens- und Spargeschäft zu reduzieren, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Davon abgesehen scheine der französische Versicherer bei der Umsetzung seines strategischen Plans auf Kurs zu sein./la/he;