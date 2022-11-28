AXA Aktie 486352 / FR0000120628
AXA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des Versicherers Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. In ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 betonte Claudia Gaspari ihre Präferenz für Banken gegenüber Finanzdienstleistern und zieht diese wiederum Versicherungstiteln vor. Banken und Finanzdienstleister böten auf Basis ihrer Schätzungen ein höheres Ergebniswachstum (EPS). Die Bankentitel seien zudem günstiger bewertet als die Finanzdienstleister, wobei beide weiter Luft nach oben hätten. Bei den Versicherern sei das Potenzial hingegen begrenzt. Als ihre Branchenfavoriten nennt Gaspari Societe Generale, Lloyds, ICG und Axa. Axa habe Optionalitäten durch das Liquiditäts- und Kapitalmanagement und werde zudem mit einem ungerechtfertigten Frankreich-Abschlag gehandelt./gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
47.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38.21 €
|
Abst. Kursziel*:
24.31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
|
20.11.25
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.11.25
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
06.11.25
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Axa-Gründer Claude Bébéar im Alter von 90 Jahren verstorben (AWP)
|
04.11.25
|AXA-Aktie im Minus: Patric Deflorin wird CEO der AXA Schweiz (AWP)
|
31.10.25
|AXA-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten (finanzen.net)
|
31.10.25
|AXA-Aktie: Einnahmen deutlich gesteigert (AWP)
|
31.10.25
|Axa verdient mehr - Preise von Nichtlebensversicherungen enttäuschen (AWP)