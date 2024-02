ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Axa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle lobte am Donnerstag in einer ersten Reaktion die auf dem Kapitalmarkttag des Versicherers veröffentlichten Dreijahresziele sowie die neue Ausschüttungspolitik. Die Jahresresultate der Franzosen hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt./gl/mis;