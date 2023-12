ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa auf "Buy" belassen. Die Überinvestments (Crowding) im Versicherungssektor seien jüngst zurückgegangen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Das gelte sowohl absolut als auch im Vergleich zu anderen Finanzwerten. Die britische Assekuranz Beazley habe Axa als am stärksten überinvestierte Aktie im Sektor abgelöst./bek/gl;