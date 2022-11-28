AXA 34.80 CHF -0.97% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 45 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Seine Ergebnisprognosen von 2026 bis 2029 sinken aufgrund geringerer Prämien in der Sach- und Unfallversicherung./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.