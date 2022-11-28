AXA Aktie 486352 / FR0000120628
38.05CHF
11.02CHF
40.77 %
28.11.2022
SWX
04.11.2025 11:44:12
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 45 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Seine Ergebnisprognosen von 2026 bis 2029 sinken aufgrund geringerer Prämien in der Sach- und Unfallversicherung./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
44.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.46 €
|
Abst. Kursziel*:
18.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.64%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
