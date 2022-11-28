Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AXA Aktie

28.11.2022
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Philip Kett verwies am Freitagmorgen darauf, dass sich der Quartalsbericht des Versicherers überwiegend mit dem Umsatzwachstum befasst habe. Insofern zeigte er sich überrascht davon, dass in der nachfolgenden Telefonkonferenz die Solvabilität die Debatte dominiert habe. Besonders wichtig sei, dass für 2027 vorgesehene Änderungen an den europäischen Solvency-II-Leitlinien aus Sicht des Managements das Kapital erhöhen würden./rob/tih7ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38.11 € 		Abst. Kursziel*:
12.83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.10%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

