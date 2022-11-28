AXA Aktie 486352 / FR0000120628
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Philip Kett verwies am Freitagmorgen darauf, dass sich der Quartalsbericht des Versicherers überwiegend mit dem Umsatzwachstum befasst habe. Insofern zeigte er sich überrascht davon, dass in der nachfolgenden Telefonkonferenz die Solvabilität die Debatte dominiert habe. Besonders wichtig sei, dass für 2027 vorgesehene Änderungen an den europäischen Solvency-II-Leitlinien aus Sicht des Managements das Kapital erhöhen würden./rob/tih7ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.11 €
|
Abst. Kursziel*:
12.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.10%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|12:54
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:03
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:54
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:03
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:54
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:03
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|38.05
|40.77%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:36
|
Barclays Capital
AB InBev Overweight
|13:35
|
Bernstein Research
Linde Outperform
|13:32
|
UBS AG
Apple Neutral
|13:31
|
UBS AG
Amazon Buy
|13:31
|
RBC Capital Markets
Intesa Sanpaolo Outperform
|13:30
|
Barclays Capital
Santander Overweight
|13:21
|
JP Morgan Chase & Co.
Intesa Sanpaolo Overweight