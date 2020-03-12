HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa nach einer Analysten- und Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Als wichtigsten Punkt im Zusammenhang mit seinem aktuellen Dreijahresplan habe der Versicherer genannt, dass er trotz der politischen und haushaltspolitischen Unsicherheit in Frankreich bei allen Kennzahlen voll auf Kurs sei, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tav;