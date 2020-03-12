|Kurse + Charts + Realtime
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.43 €
|
Abst. Kursziel*:
3.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.69%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
|
12:00
|AXA IM in talks to take stake in Telefónica Spanish fibre venture (Financial Times)
|
07.08.25
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
01.08.25
|AXA-Aktie in Rot: Nettogewinn unter Erwartungen - AXA kauft Mehrheit an Prima (Dow Jones)
|
01.08.25
|Währungskurse zehren an Axa-Gewinn - Aktie sackt ab (AWP)
|
01.08.25
|Axa kauft für 500 Mio Euro Mehrheit am Autodirektversicherer Prima (Dow Jones)
|
01.08.25
|Währungskurse lassen Axa-Gewinn sinken - Übernahme von Prima in Italien (AWP)
|
31.07.25
|Experten sehen bei AXA-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.25
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu AXA S.A.
|13:54
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|AXA Buy
|UBS AG
|02.07.25
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|
Goldman Sachs Group Inc.
Carl Zeiss Meditec Buy
|13:56
|
Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|13:56
|
Jefferies & Company Inc.
Hannover Rück Buy
|13:55
|
Jefferies & Company Inc.
Swiss Re Hold
|13:55
|
Jefferies & Company Inc.
Zurich Insurance Hold
|13:55
|
Jefferies & Company Inc.
Assicurazioni Generali Buy
|13:54
|
Jefferies & Company Inc.
AXA Buy